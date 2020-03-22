Париж, , 22:25 — REGNUM За прошедшие сутки во Франции количество заражённых новым типом коронавируса возросло на 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения страны.

По последним данным, всего на территории страны было выявлено 16 018 заразившихся коронавирусом. Кроме того, 112 человек, ранее заразившихся коронавирусом, скончались.

Отмечается, что общее число умерших во Франции составляет 674 человека.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Франции правоохранители выписали за несоблюдение правил изоляции при угрозе коронавируса почти 39 тыс. протоколов.

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