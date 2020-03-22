Ташкент, , 22:13 — REGNUM В Узбекистане с 24 марта ограничивается движение общественного транспорта между Ташкентом и регионами страны из-за коронавируса. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Так, с 24 марта ведомство планирует ограничить движение общественного транспорта из Ташкента в области и Каракалпакстан, а также из областей и Каракалпакстан в Ташкент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 марта в столице Узбекистана в связи с противодействием распространению коронавируса прекратили движение общественного транспорта, такого, как метро, автобусы, маршрутные такси.

Таким образом, разрешена только перевозка на легковых автомобилях (такси), которые пройдут дезинфекцию.

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