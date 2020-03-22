Санто-Доминго, , 21:50 — REGNUM Глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас на своей странице в Twitter сообщил, что у него диагностировали заражение коронавирусом.

«Сегодня я получил результаты теста на наличие COVID-19. Они оказались положительными», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Доминиканская Республика из-за угрозы распространения коронавируса на две недели закрыла границы страны для иностранных граждан.

По словам президента страны Данилы Медины, решение закрыть сухопутные, морские и воздушные границы страны на 15 дней вступит в силу 19 марта в 06:00 по местному времени.

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