Лондон, , 21:44 — REGNUM Число людей, заразившихся коронавирусом в Великобритании, выросло до 5 683. Об этом сообщила в воскресенье, 22 марта, Служба общественного здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки коронавирус был выявлен ещё у 665 человек.

Отмечается, что на территории страны общее число погибших в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 281 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции сообщил, что темпы распространения коронавируса на территории страны могут возрастать и даже удваиваться каждые пять-шесть дней.

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