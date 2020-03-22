Приштина, , 21:26 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 22 марта сообщил о том, что первый житель края скончался от коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 82-летний житель деревни Думница скончался сегодня в 09:00 утра в инфекционной клинике в Приштине. Пациент прибыл в клинику 16 марта с синдромами массивной пневмонии и легочной инфильтрации. Также пожилой человек страдал от хронических сердечных и легочных заболеваний.

Погибший заразился вирусом в результате контакта со своими сыном, прибывшим из Италии.

На данный момент в Косово подтвержден 31 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Европейский союз выделит Косово 5 млн евро на борьбу с коронавирусом