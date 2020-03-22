Берлин, , 21:10 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила всех, кто помогает сдерживанию распространения коронавируса и ограничил все свои социальные контакты.

По ее словам, подавляющее большинство людей поняло, что от каждого зависит успех в борьбе с коронавирусом, что каждый может сделать свой вклад.

«Тем, кто уже это делает, я хочу сказать: благодарю вас. Я понимаю, что это является лишением в экономическом и в личном плане», — сказала Меркель во время выступления в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Германии составляет на данный момент 22 364 человек. По данному показателю Германия занимает пятое место в мире. При этом количество погибших от вируса в ФРГ составляет — 84. Число выздоровевших — 239 человек.

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