Нью-Йорк, США, , 21:03 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило 15,1 тыс. человек. Об этом заявил 22 марта губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.

По его словам, за прошедшие сутки в штате число инфицированных увеличилось на 4 812 человек. Куомо добавил, что общее число жертв от коронавируса в штате Нью-Йорк составляет 114 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявлял, что число заразившихся коронавирусом в американском штате превысило 10 тыс. человек.

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