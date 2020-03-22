22 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Русские и якуты знают друг друга почти 400 лет, упорно боролись за землю и давно договорились жить мирно. Якуты — мужественный народ, нашедший свое место в России: трогательные якутские детишки в красноармейской форме с мамами и папами в день Победы — тому свидетельство. И когда ткань согласия русских и якутов потрескивает от напряжения, а кто-то говорит, что дела Якутии касаются только ее населения, особенно больно.

Владимир Станулевич, , 21:00 — REGNUM Русские и якуты знают друг друга почти 400 лет, упорно боролись за землю и давно договорились жить мирно. Якуты — мужественный народ, нашедший свое место в России: трогательные якутские детишки в красноармейской форме с мамами и папами в день Победы — тому свидетельство. И когда ткань согласия русских и якутов потрескивает от напряжения, а кто-то говорит, что дела Якутии касаются только ее населения, особенно больно.

Старый способ передвижения в летнее время в отдаленной Якутии. 1930-е

Недавно по поводу поправок к Конституции РФ последовал гневный окрик из Якутии. В заявлении Конгресса народа Саха говорится «…самую опасную поправку, которая внесена Вами, Владимир Владимирович…: «Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». Введение в Основной закон… понятие «государствообразующего народа», подразделяющего народы России на один главенствующий и других второстепенных, является опаснейшим и безответственным социальным экспериментом… Мы … твердо заявляем о своем принципиальном несогласии введения в Конституцию Российской Федерации понятия «государствообразующий народ»…»

Запомните — «…подразделяющего народы… на один главенствующий и других второстепенных, является опаснейшим и безответственным социальным экспериментом…».

Карнавал — первым приходит на ум, так как протестующие против государствообразующего русского носят русские имена, отчества и фамилии — Егор Петрович Жирков, Иван Иванович Шамаев, Николай Дмитриевич Кириллин, Ульяна Алексеевна Винокурова, Василий Трифонович Данилов, Сергей Сивцев. «Протестанты» окончили вузы по основанным на русской культуре программам, пишут и думают на русском языке.

Заблокировал память конгрессменов о складывании России вокруг русской культуры особый микроклимат в республиканской верхушке. Когда создавалась Саха-Якутия, русских проживало 44,18% населения, якутов — 46,38% (перепись 1989 года). Хотя к 2010 году русских уже было 36, 9%, а якутов — 48,67%, численность тех и других еще была сопоставимой. Но с 1990-х ситуация имела признаки «опаснейшего и безответственного социального эксперимента по разделению на главенствующий и другие второстепенные народы».

Красноармеец из Якутии Михаил Алексеев. 1 мая 1945 года, Берлин

30 лет назад республиканское начальство, с согласия реформаторов в Москве, стало замещать русских в управлении — от поселка и выше — якутами. Сейчас в правительстве Якутии, из 26 членов, русских — 4, якутов — 22. Среди руководителей 36 улусов (районов) русских — 5 (в Усть-Майском, Булунском, Среднеколымском улусах, городском округе Жатай, Алданском и Неренгрюнском районах), в остальных — якуты. В Иль Тумэне (представительном органе Саха-Якутии) из 72 депутатов, якутов — 51.

Цифры не могут быть точными до единицы, так как в биографиях руководителей не указывается национальность, и приходится полагаться на такой ненадежный источник информации, как фотографии. Правильно причислять человека к национальности по культуре, к которой он принадлежит, но автор не думает, что сильно ошибся в цифрах. Нет сомнения, что упомянутые люди являются лучшими представителями Саха-Якутии, что не снимает проблемы.

Деформированная управленческая надстройка транслирует перекосы вниз, блокирует карьерный рост русских, настраивает их на отъезд. В том числе по этой причине с 1989 по 2010 год численность русских в Якутии сократилась на 197 тыс. человек.

Выдвинуть в округа соответствующий национальному составу список должно бы региональное отделение партии «Единая Россия». Но и сам региональный политсовет «ЕР» состоит из 42 якутов и 12 русских, хотя кандидатов в него утверждают центральные партийные органы. Среди секретарей местных отделений партии «Единая России» якутов — 22, русских — 8. Сможет ли отделение партии сбалансировать национальный состав якутских депутатов — вопрос риторический.

Нет ли в ситуации нарушения пункта 2 статьи 2 самой Конституции Саха (Якутии) о «равных возможностях всем гражданам» и пункта 5 статьи 1, где говорится — «источником государственной власти в Республике Саха (Якутия) является народ, состоящий из граждан всех национальностей. Никакая часть народа, никакая отдельная личность не могут присвоить себе право осуществления государственной власти»?

«Оленевод» Артур Чилингаров. 1969

Никто в Конгрессе открыто не говорит, что в поправках к Конституции РФ их не устраивает дополнение статьи 67 частью 21: «Действия…, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются» раз она противоречит пункту 2 статьи 36 «Народ Республики Саха (Якутия) на основе свободного волеизъявления граждан сохраняет за собой право на самоопределение». Глухое молчание по этой поправке наводит на мысль, что она в особенности не устраивает конгрессменов.

Логика заявления, похоже, не исключает повторения в будущем сценария 1991 года в СССР, когда элиты республик выбрали независимость. Для сведения — в республиках бывшего СССР, с близким якутам населением центральноазиатского антропологического типа, идет восстановление феодализма, с элитой во дворцах и большинством в хижинах. Исследование Всемирного банка показало, что менее 2,3 доллара в день (примерно 172 руб.) имеет 44% населения Туркменистана, 47% населения Узбекистана, 70% населения Киргизстана и 74% населения Таджикистана. По данным ВБ, население Центральной Азии имело три демографические проблемы. Эмиграцию, снижение уровня рождаемости минимум на 25% и уменьшение числа детей в возрасте до пяти лет, резкое снижение продолжительности жизни из-за распада здравоохранения и резкого снижения затрат на социальную инфраструктуру.

Рассуждения фантастичны, так как выход из РФ невозможен по причине изменения настроений народа в пользу неделимости территории. Уровень жизни в Чечне на момент окончания второй Чеченской войны за восстановление целостности России был запредельно низким и восстановился, благодаря разуму чеченской элиты, после возвращения в Россию.

Старт. Семерка Шпаро. Остров Генриетты, Якутия. 1979

Заявление Конгресса показало его представление будущего Якутии и России. Внутренние связи России ослабнут, неравенство между представительством якутов и русских углубится, продолжится суверенизация Якутии. Есть ли единомышленники этих людей в республиканском руководстве — будет ясно по его действиям. Президент Саха (Якутия) Айсен Николаев стремится перенести конфликтную ситуацию на после референдума. II съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), где ожидаются неполезные согласию дискуссии, перенесен из-за коронавируса на лето 2020 года. 48-летний Айсен Николаев может некоторое время уклоняться от изменений, но тянуть время есть смысл, когда напряжение рассасывается, а не накапливается. Когда экономика и развитие России идут в одну сторону, а подходы якутских начальников не меняются с 1990-х, фундамент республики покрывается трещинами.

Начать балансировку системы управления нужно Айсену Николаеву и той части якутской элиты, которая видит будущую Саха-Якутию в составе России. Выравнивание национального представительства поддержит Москва, поиск компромиссов пойдет на всех уровнях, и ткань межнационального согласия укрепится как никогда с первой встречи русских и якутов.