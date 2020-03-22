Лондон, , 20:59 — REGNUM Правительство Великобритании рекомендовало лицам, подвергающимся особо высокому риску из-за вспышки коронавируса, не покидать свои дома. Об этом 22 марта заявил министр по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

По его словам, британские власти должны принять дополнительные меры и защитить людей, наиболее уязвимых с медицинской точки зрения и помочь их спасти.

«В эту категорию включены до 1,5 млн человек в Англии, которые в случае заражения больше всего рискуют оказаться госпитализированными», — добавил он.

Напомним, 15 марта сообщает британское издание Sun сообщило, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом.

По данным журналистов издания, королевскую чету перевезли из официальной резиденции в Лондоне в Виндзорский замок.

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