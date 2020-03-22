Приштина, , 20:49 — REGNUM Европейский союз выделит 5 миллионов евро (примерно 435 миллионов рублей) на поддержку самопровозглашенного Косово в связи с коронавирусом. Об этом было сообщено на странице миссии ЕС в Косово в социальной сети Facebook:

«ЕС всегда поддерживал граждан Косово, в хорошие времена и во время кризисов. Мы сотрудничаем с международными организациями для того, чтобы выделить Косово 5 миллионов евро на борьбу с распространением COVID-19».

Также представители ЕС сообщили о том, что в настоящее время ведется поиск способов поддержки экономики края.

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