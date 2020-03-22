Рим, , 20:34 — REGNUM За последние сутки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 651 человек. Общее число жертв заболевания на территории страны достигло 5 476 человек. Об этом сообщил журналистам 22 марта глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, за последние 24 часа в стране официально подтверждено почти 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 59 138 человек.

Напомним, 21 марта Боррелли сообщил, что на территории страны за последние сутки 793 человека скончались в результате заражения новой коронавирусной инфекцией.

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