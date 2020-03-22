Дамаск, , 20:35 — REGNUM Власти Сирии приняли решение временно остановить работу общественного транспорта по всей стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта сообщает SANA.

По данным журналистов, правительство страны постановило приостановить все транспортные перевозки, как частного, так и государственного характера, начиная с 23 марта в 20:00 по местному времени.

Государственные учреждения, а также частные предприниматели должны впредь сами обеспечивать транспортными средствами своих служащих.

Напомним, ранее 21 марта власти Сирии опубликовали постановление, в соответствии с которым 23 марта также закрывается работа большей части государственных учреждений до специального уведомления.

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