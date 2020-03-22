Мапуту, , 20:07 — REGNUM В Мозамбике зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, сообщает 22 марта «Синьхуа» со ссылкой на министра здравоохранения этой страны Арминда Даниэла Тиагу.

По его словам, речь идет о 70-летнем мужчине, тест на коронавирус которого ранее дал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай коронавирусной инфекции выявили в Уганде.

По последним данным в Конго заявили о 23 зараженных, в Руанде выявлено 17 инфицированных человек, в Танзании — 6, в Кении — 7 и в Эфиопии — 9.