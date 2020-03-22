Милан, Италия, , 20:10 — REGNUM В итальянской Ломбардии, самом пострадавшем от вспышки коронавируса регионе Италии, ежедневно от инфекции умирает в среднем 360 человек. Об этом 22 марта сообщает Reuters.

На сегодняшний день в общей сложности от осложнений после коронавируса скончались 3 450 человек, преимущественно преклонного возраста.

Число случаев заражения в регионе за минувшие сутки, включая административный центр региона Милан, увеличилось примерно на 2 590, тем самым общее количество больных составляет более чем 28 370 человек.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была обнаружена в китайском Ухане в конце 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на большинство стран мира, унеся жизни порядка 13 тыс. человек.

Италия, вслед за Китаем является страной, наиболее пострадавшей от инфекции. На сегодняшний день число зараженных превысило 50 тыс. человек, число скончавшихся — 6 тыс.

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