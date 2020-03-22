Афины , , 19:23 — REGNUM На территории Греции количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 624. Об этом сообщил 22 марта представитель министерства здравоохранения Греции Сотирис Циодрас на брифинге.

По его данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 94 новых случая заражения. Циодрас добавил, что число смертей от последствий коронавируса в Греции выросло до 15.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Греции из-за коронавируса закрыли бары, рестораны, детские площадки и спортивные залы, а также отменили массовые мероприятия.