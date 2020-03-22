Киев, , 18:54 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины уточнили обнародованную раннее информацию о восьми пациентах, которые якобы излечились от коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Согласно новым данным украинского минздрава, у восьми пациентов, о выздоровлении которых накануне шла речь, коронавирус только подозревался. Повторные тесты на заболевание показали отрицательный результат. Таким образом, диагноз у вышеуказанных пациентов не подтвердился.

«Обновление: У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

В ведомстве также проинформировали, что на текущий момент на Украине зарегистрировано 47 случаев заболевания пневмонией COVID-19. Из них 43 пациента госпитализированы и проходят лечение, один — выздоровел, три человека в результате болезни скончались.

Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

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