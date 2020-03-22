Мадрид, , 18:46 — REGNUM Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране до 11 апреля в связи с коронавирусом. Об этом 22 марта заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Правительство одобрит продление режима повышенной готовности на территории всей страны до 11 апреля», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании за прошедшие сутки было выявлено 3646 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся составляет 28 572 человек. Жертвами заболевания COVID-19 с начала эпидемии в стране стали 1720 человек.

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