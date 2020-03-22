Загреб, , 18:43 — REGNUM В результате двух землетрясений в Хорватии никто из граждан Российской Федерации не пострадал. Об этом 22 марта сообщило посольство России в Хорватии на странице в соцсети Twitter.

«По имеющимся данным, никто из граждан РФ … не пострадал, — говорится в сообщении дипмиссии. — Обращений от соотечественников в посольство не поступало».

В сообщении посольства РФ также отмечается, что дипломаты и их семьи находятся в безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта в Хорватии было зафиксировано два подземных толчка силой 5,4, а затем 4,6, второй толчок произошёл в 09:01 мск. Подземные толчки произошли в 7 километрах от Загреба. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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