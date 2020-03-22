Скопье, , 18:31 — REGNUM В Северной Македонии зарегистрирована первая смерть от коронавируса, сообщает 22 марта Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что факт заражения новым коронавирусом был установлен у 57-летней женщины посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Северной Македонии действует режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещено собираться в группами более пяти человек. К 21 марта на территории страны выявлено 85 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Македонии запрещено собираться группами больше пяти человек из-за вируса