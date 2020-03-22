Гавана, , 18:17 — REGNUM Власти Кубы направят в Италию своих врачей для помощи в борьбе с коронавирусом, об этом 22 марта сообщает Reuters.

Решение принято на основании просьбы властей итальянской Ломбардии — наиболее пострадавшего от инфекции региона.

«Мы все боимся, но перед нами революционный долг, поэтому мы выбрасываем свой страх подальше в сторону», — приводят журналисты агентства слова 68-летнего кубинского врача, отправляющегося в Италию.

Напомним, Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На сегодняшний день здесь зафиксировано свыше 50 тыс. случаев заражения инфекцией. Число погибших достигает 5 тыс.

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