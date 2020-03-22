Абу-Даби, , 18:10 — REGNUM Все пассажирские авиарейсы приостановила эмиратская компания Emirates в связи с пандемией коронавируса. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба авиакомпании на официальной странице в Twitter.

Пассажирские перевозки будут приостановлены к 25 марта. Продолжатся только грузовые перевозки, которые выполняет дочерняя авиакомпания SkyCargo.

Руководство авиакомпании Emirates назвало принятое решение болезненным, но прагматичным. Таким образом, авиахолдинг Emirates Group намерен сохранить жизнеспособность деятельности и рабочие места, избегая сокращений штата сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете властями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) безвизового въезда для граждан более 70 стран мира в связи с пандемией коронавируса.

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