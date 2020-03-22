Манама, , 18:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Бахрейна подтвердили второй случай смерти от последствий коронавируса. Об этом 22 марта сообщает Al Arabia.

По данным министерства, всего зараженных инфекцией в королевстве насчитывается свыше 310 человек, число выздоровевших — 125.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекций распространилась на большинство стран мира. Ее жертвами стали свыше 13 тыс. человек.

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