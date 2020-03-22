Кировск, Мурманская область, , 17:42 — REGNUM По рекомендации администрации города Кировска, в целях выполнения требования постановления губернатора Мурманской области № 47-пг от 16 марта 2020 года о запрете проведения в том числе спортивных мероприятий с числом участников более 50 человек, с понедельника 23 марта т.г. прекращается работа горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».

«Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне. Вернуть деньги за купленные скипасы вы сможете в кассах комплекса» — заявил руководитель ООО «Тирвас» Герман Симаков.

Город Кировск является одним из главных туристических центров Мурманской области. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Хибины. Текущая эпидемиологическая обстановка в стране и мире обязывает администрацию города Кировска и горнолыжного курорта принимать экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса.

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