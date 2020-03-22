Пермь, , 17:48 — REGNUM В Пермском крае по состоянию на 22 марта под медицинским наблюдением находятся в больницах 35 человек с симптомами ОРВИ, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба министерства безопасности региона.

Отмечается, что 1274 человека изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок).

У всех лиц взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, с 15 марта 2020 года в Пермском крае действует режим повышенной готовности. На текущий момент в Пермском крае зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. О третьем факте публично объявили 19 марта.

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