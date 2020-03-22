Москва, , 17:48 — REGNUM Росавиация с 23 марта вводит временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации в страны мира, за исключением регулярных рейсов из Москвы в столицы 145 государств. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве исключения также будут осуществляться «чартерные рейсы, при условии перевозки в государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)».

С полным списком регулярных рейсов можно ознакомиться на сайте министерства транспорта России.

Напомним, запрет на авиасообщение введен в соответствии с поручением правительства Российской Федерации № ТГ-П12−2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года.

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