Кабул, , 17:38 — REGNUM Первый случай летального исхода в результате заболевания COVID-2019 зарегистрирован в Афганистане. Об этом 22 марта сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным телеканала, пациент, у которого было выявлено заражение коронавирусом, скончался в провинции Балх на севере страны. Уточняется, что у пациента были проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью.

Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день в Афганистане составляет 34. За последние сутки в стране было выявлено десять новых случаев заражения. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией насчитывается в провинции Герат.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в Афганистане на фоне пандемии коронавируса праздничных мероприятий в честь Новруза, праздника весны.

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