Ханты-Мансийск, , 17:35 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова уходит с 23 марта на удалённый режим работы. Об этом она сообщила в своём Instagram.

«К слову об удаленной работе. Напоминаю работодателям об ответственности за здоровье работников. С понедельника с участием людей почти все мероприятия буду проводить в онлайн-формате. Мера временная, профилактическая в отношении распространения коронавирусной инфекции», — сообщила наталья Комарова своим подписчикам.

Напомним, в Югре на сегодня двое заболевших коронавирусом COVID-19. Об случаи имеют привозной характер. Пациенты прибыли из стран Европейского союза.

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