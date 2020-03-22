Мадрид, , 17:33 — REGNUM Российское посольство в Мадриде призвало временно находящихся в Испании граждан России срочно вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Посольство настоятельно призывает россиян, временно находящихся в Испании, срочно вернуться на родину», — говорится в сообщении.

Посольство рекомендовало российским гражданам воспользоваться регулярными рейсами авиакомпании «Аэрофлот» Мадрид — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство круглосуточно предпринимает усилия для возвращения на родину российских граждан, которые не могут покинуть другие страны из-за ситуации с коронавирусом.

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