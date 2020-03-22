Эр-Рияд, , 17:32 — REGNUM В Саудовской Аравии количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 511. Об этом сообщил 22 марта официальный представитель Саудовской Аравии Мухаммед аль-Абд аль-Али, передает телеканал Al-Hadath.

По его данным, за минувшие 24 часа на территории страны было выявлено 119 новых случаев заражения.

Официальный представитель королевства добавил, что 17 человек, ранее заболевших COVID-19, уже выздоровели.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта саудовский министр здравоохранения Тауфик ар-Рабиа в ходе пресс-конференции заявил, что медиками Саудовской Аравии для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа начали применяться лекарственные препараты, предназначенные для лечения малярии.

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