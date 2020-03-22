Багдад, , 17:36 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирака подтвердили три новых случая смерти от коронавируса. Об этом 22 марта сообщают местные СМИ.

Таким образом, общее число скончавшихся на территории страны от последствий распространения инфекции достигло 20 человек.

Также за последние сутки в Ираке были выявлены еще 119 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицированных достигло 233 человек. 57 человек излечились.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день инфекция распространилась по всему миру, в Китае заразу удалось фактически купировать — за последние трое суток не поступало информации о новых случаях заражения.

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