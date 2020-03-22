Копенгаген, , 17:16 — REGNUM 69 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали за прошедшие сутки в Дании. Об этом сообщило в воскресенье, 22 марта, датское Управление безопасности пациентов.

По данным ведомства, общее число зараженных на территории страны достигло 1395 человек.

Отмечается, что 13 человек, ранее заразившихся коронавирусом, скончались в Дании.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в Дании зафиксировали более 70 случаев заражения новым коронавирусом.

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