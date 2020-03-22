Курган, , 17:10 — REGNUM В местах лишения свободы Курганской области в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых ОРВИ, гриппом, а также COVID-19, приостановлены свидания с обвиняемыми и осужденными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе в региональном УФСИН России.

Родственников просят с пониманием отнестись к вынужденной мере. О снятии карантинных мероприятий будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Курганской области 21 марта выявлена девочка с COVID-19. Она и её родители госпитализированы в инфекционную больницу. Контактировавшие с ними находятся на карантине.