Париж, , 17:02 — REGNUM Первый случай смерти врача от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, произошёл во Франции. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире телеканала LCI.

Веран заявил, что узнал о смерти врача вечером 21 марта и уточнил, что это первый врач, скончавшийся от последствий заражения коронавирусом в стране. Подробности о погибшем медике Веран не сообщил, сославшись на врачебную тайну.

В это же время мэр города Компьень Филипп Марини сообщил на своей странице в Facebook слова соболезнования родным и близким врача-реаниматолога, скончавшегося в городской больнице, где он трудился с 2013 года. Мэр призвал жителей города почтить память умершего минутой молчания в полдень 23 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вечер 21 марта во Франции было зарегистрировано 14 459 заражённых коронавирусом, количество летальных исходов составило 562 случая.

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