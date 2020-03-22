Москва, , 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией. Об этом 22 марта сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Отмечается, что первый борт «Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом».

Позднее в Италию отправились еще два самолета ВКС России.

В ведомстве сообщили, что самолеты должны приземлиться в 30 км от Рима на авиабазе ВВС Италии, куда доставят группы военных медиков и вирусологов с современным медицинским оборудованием, предназначенным как для диагностики, так и для проведения мероприятий по дезинфекции территории.

Напомним, 21 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого российский лидер выразил готовность оказать гуманитарную помощь Италии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на ее территории.

С помощью самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации по линии Министерства обороны России было поручено доставить в Италию индивидуальные средства защиты, медицинское оборудование, мобильные комплексы, созданные на базе «Камаза», для аэрозольной дезинфекции транспортных средств и территории.

В наиболее пострадавшие районы Италии также должны быть командированы бригады российских специалистов, которые на месте окажут итальянским коллегам практическое содействие.

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