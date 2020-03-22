Москва, , 16:41 — REGNUM Россия на фоне пандемии коронавируса ограничивает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Индонезией и Вьетнамом. Об этом 22 марта сообщили в Росавиации.

Так, с 23 марта будут доступны только рейсы из Москвы в Стамбул, Токио, Бангкок, Денпасар и Ханой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство круглосуточно предпринимает усилия для возвращения на родину российских граждан, которые не могут покинуть другие страны из-за ситуации с коронавирусом.

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