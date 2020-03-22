Киров, , 16:36 — REGNUM Ещё у двоих жителей Кировской области лабораторно подтвердился диагноз «коронавирус». Данные оперативного штаба комментируют в региональном минздраве.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

По данным ведомства, один из заболевших — пассажир поезда Москва — Новый Уренгой, другой — вернулся из поездки в Швейцарию. Они госпитализированы в инфекционную больницу, где находятся в условиях изолированных боксов. Состояние всех пациентов с коронавирусом — удовлетворительное, включая девятилетнюю девочку.

В настоящее время тест-система подтвердила заражение еще одной женщины, которая ехала в поезде Москва — Красноярск, а также семьи, которая вернулась из Турции.

Все контакты указанных лиц отрабатываются, анализы направлены для подтверждения диагноза в референсную лабораторию.

На данный момент в регионе сем подтвержденных случаев коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента число заразившихся коронавирусом, которые находятся на территории России, составило 367 человек. Основная часть инфицированных госпитализирована в Москве — 191 человек, в Московской области — 35 человек и Санкт-Петербурге — 16 человек.

В Поволжье диагноз «коронавирус» подтверждён у 39 человек, один из который был выписан в Нижнем Новгороде.

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