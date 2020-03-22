Киев, , 16:34 — REGNUM Привлечь студентов и интернов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом планирует минздрав Украины. Об этом 22 марта заявил журналистам в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко призвал к сотрудничеству находящиеся в подчинении минздрава страны учебные заведения высшего медицинского образования. Чиновник обратился к интернам, находящимся на заочном цикле обучения, а также к студентам пятых и шестых курсов медвузов.

Ляшко попросил учащихся связаться с ответственными лицами в медуниверситетах, выйти и помогать медикам спасать жизни людей.

По последним данным, на Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них трое скончались. Также зафиксирован один случай выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 81 новом подозрении на заражение коронавирусом на Украине.

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