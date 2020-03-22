Москва, , 16:34 — REGNUM В Москве к настоящему времени зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки медиками столицы было выявлено еще 54 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди вновь выявленных заболевших есть иностранцы.

Отмечается, что все, у кого был диагностирован COVID-19, недавно вернулись из стран, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу (из Испании, Франции, Швейцарии, Латвии и Нидерландов).

Напомним, ранее по состоянию на 21 марта в оперативном штабе Москвы сообщали о 137 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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