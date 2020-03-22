Киев, , 16:19 — REGNUM Восемь человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровели на Украине. Об этом 22 марта сообщает Центр общественного здоровья минздрава Украины.

«На Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (По состоянию на утро 22 марта), в том числе 3 летальных, — говорится в сообщении. — Восемь человек выздоровели».

Отмечается, что всего поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19 с начала текущего года в Центр общественного здоровья.

Девять уголовных дел возбуждено из-за нарушения карантина

Напомним, 22 марта пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в стране было возбуждено девять уголовных дел из-за нарушения карантина для предотвращения угрозы распространения коронавируса.

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