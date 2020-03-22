Москва, , 16:20 — REGNUM В Москве подтверждены еще 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших есть иностранные граждане. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевшие прибыли в Москву авиарейсами из Женевы (11.03.), Риги (16.03.), Парижа (16.03.), Амстердама (17.03.) и Мадрида (17.03.).

Напомним, ранее по состоянию на 21 марта в оперативном штабе Москвы сообщали о шести новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших числился ребенок.

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