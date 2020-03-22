Москва, , 16:13 — REGNUM За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 54 случая коронавируса. Об этом 22 марта сообщили в оперативном штабе столицы по коронавирусу.

«В Москве подтверждены ещё 54 случая коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заразившихся есть иностранцы. Всего в столице выявили 191 случай заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившуюся в СМИ информацию о подготовке к закрытию метрополитена из-за распространения коронавируса.