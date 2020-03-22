Великий Новгород, , 16:12 — REGNUM В Новгородской области, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, подтверждён первый случай заражения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил и губернатор региона Андрей Никитин.

«Сегодня пришёл ответ из Новосибирска. Анализ, отправленный на подтверждение в лабораторию «Вектор», подтвердил наличие коронавируса у жителя Великого Новгорода. Ситуация находится на контроле оперативного штаба, все необходимые меры приняты», — сообщил он в своём инстаграме.

Читайте также: Новгородских пенсионеров попросили оставаться дома

Всего в стране, по данным на 22 марта, выявлен 61 новый случай, из которых 54 в Москве. Ещё семь случаев, помимо Новгородской области, зарегистрированы в Кировской, Архангельской, Брянской областях и в Удмуртии. В целом по РФ коронавирус подтверждён у 367 пациентов, 16 человек выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выявлен первый житель с подозрением на коронавирус