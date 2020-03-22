Рига, , 16:09 — REGNUM Директор латвийского Центра Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле заявила, что возглавляемая ей служба изменит алгоритм тестов на Covid-19, пишет портал nra.lv.

В первую очередь, медики начнут исследовать анализы группы риска, тех у кого в силу рабочей специфики есть больший шанс заразится коронавирусом — самих медиков, полицейских, пограничников, работников социальных служб. Если в предыдущий период акцент в работе лабораторий был сделан для возвращающихся из-за рубежа, сейчас настает новый этап, сказала Ципуле. Растёт число заражённых уже в самой Латвии. Сегодня в Риге была развёрнута ещё одна палатка, где можно пройти тест на наличие Covid-19. Новый алгоритм тестов на коронавирус должен вступить в силу в понедельник.

За истекшие сутки выявлено 15 новых заболеваний Covid-19, общее число больных составил 139 человек. За 24 часа произведено 681 анализов, а всего с момента начала тестирования их число составило 5127.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.