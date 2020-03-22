Рига, , 16:08 — REGNUM Президент Латвийской ассоциации туризма Инга Кавача сообщила о том, что, несмотря на пандемию Covid-19, люди начинают резервировать путешествия на вторую половину 2020 года, пишет портал diena.lv.

Прогнозировать будущее отрасли сейчас, по словам Кавачи, трудно. Однако, если пандемия продлится недолго, считает президент Ассоциации туризма, люди вновь начнут путешествовать. ИА REGNUM уже сообщало, что в латвийской туристической отрасли наблюдается 90% падение объёмов заказов, увольнения и закрытие гостиниц. Правительство Латвии заявило, что выделит, в целом, 2 млрд евро на ликвидацию последствий Covid-19. Часть из них в виде гарантий государственного финансового общества Altum и кредитов оборотных средств.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок