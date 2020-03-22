Рига, , 16:07 — REGNUM Все члены латвийского кабинета министров, кроме министров: иностранных дел — Эдгара Ринкевича, обороны — Артиса Пабрикса, сообщений — Талиса Линкайтса, здравоохранения — Илзе Винкеле, — находятся на 14-дневном карантине, пишет портал LSM.

Заседания правительства будут проходить удалённо, об этом вчера сообщил премьер Кариньш. Это случилось после того, как у одного из депутатов правящей коалиции Артуса Кайминьша тест на COVID-19 дал положительный результат. Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями проверит на COVID-19 всех депутатов парламента, членов правительства и бюро премьера.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.