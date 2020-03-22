Москва, , 16:05 — REGNUM На территории Российской Федерации количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 367. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили сотрудникам СМИ в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным представителей штаба, за минувшие 24 часа в шести регионах страны был выявлен 61 новый случая заражения. Так, в Москве было выявлено 54 новых случаев заболевания COVID-2019, в Удмуртии — 2 случая, в Кировской области — 2, в Брянской области — 1, в Новгородской области — 1, в Архангельской области — 1.

Напомним, 21 марта в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что в РФ количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 306.

Читайте также: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 человек