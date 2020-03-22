Москва, , 16:06 — REGNUM До 367 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-2019.

За прошедшие сутки в стране был зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом в шести регионах России. Все заражённые граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Распределение по регионам новых случаев заражения следующее: Москва — 54 случая, Новгородская область — один случай, Кировская область — два случая, Архангельская область — один случай, Брянская область — один случай, Удмуртия — два случая.

Все граждане с выявленной коронавирусной инфекцией изолированы в инфекционные боксы, устанавливаются лица, с которыми они находились в контакте, ведётся работа по обследованию и помещению под медицинское наблюдение контактных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 306 случаях заражения коронавирусом в России.

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