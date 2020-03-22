Брянск, , 15:46 — REGNUM Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждён в Брянской области, об этом 22 марта на своей странице в соцсети сообщил губернатор Александр Богомаз.

Заболевание подтверждено у жительницы Брянска, которая вернулась из поездки в ОАЭ. Женщина госпитализирована в Брянскую областную инфекционную больницу №1 и помещена в специализированный полностью изолированный бокс, что полностью исключает распространение инфекции.

«Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. Лица, находившиеся с женщиной в контакте, помещены в обсервационный госпиталь. Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба», — сообщил Богомаз.

По данным оперативного штаба по данным на 22 марта в России подтверждено 367 случаев заболевания новым коронавирусом.