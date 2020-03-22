Рига, , 15:44 — REGNUM В понедельник, 23 марта президент Латвии Эгил Левитс соберёт совещание с руководителями исполнительной, законодательной и судебной власти Латвии, пишет портал.diena.lv.

Совещание пройдёт в удалённом режиме. Цель — оценить с точки зрения конституции: как в сложившейся ситуации будет действовать механизм государственной власти. В совещание примут участие председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатели Конституционного Суда Инета Зиемеле и Верховного Ивар Бичкович.

ИА REGNUM вчера сообщало, что латвийский премьер находится в добровольной самоизоляции, а заседания кабинета будут проходить удалённо. Это случилось после того, как у одного из депутатов правящей коалиции Артуса Кайминьша тест на Covid-19 дал положительный результат.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.