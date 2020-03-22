Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Пассажиры петербургского аэропорта «Пулково» перед лицом угрозы распространения коронавирусной инфекции находятся в безопасности благодаря напряженной работе персонала аэропорта. Об этом заявил Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании аэропорта — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Аэропорт «Пулково» Pulkovoairport.ru

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда необходимо отказаться от привычного ритма жизни. Это позволит всем нам победить мировую болезнь. Рано или чуть позже, но это обязательно случится», — говорится в обращении гендиректора на официальном сайте аэропорта «Пулково».

Леонид Сергеев рассказал о том, какие меры для противодействия коронавирусу принимает более чем четырехтысячный коллектив сотрудников аэропорта.

Леонид Сергеев, гендиректор ООО «ВВСС» «Во всех помещениях терминала, транспорте, на трапах и в самолетах проводится регулярная дезинфекция с использованием мощных средств с противовирусной активностью, постоянно проводится обеззараживание воздуха, регулярно пополняются емкости с антисептическими средствами».

Глава управляющей компании заверил, что ситуация в «Пулково» стабильная.

«Мы будем перестраивать процессы, исходя из ситуации на рынке, продолжим обеспечивать максимальную безопасность полетов и сделаем все возможное, чтобы вы, находясь в воздушной гавани Петербурга, чувствовали себя как дома», — обратился Сергеев к пассажирам «Пулково».

Как сообщало ИА REGNUM, в «Пулково» закрыли северную посадочную галерею, которая обслуживает часть международных рейсов. Это сделано в связи прекращением сообщения с большинством зарубежных стран из-за пандемии коронавируса.

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В «Пулково» создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, государственными контролирующими органами, органами местной власти, Роспотребнадзором по вопросам коронавируса. 20 марта в «Пулково» заработал мобильный пункт для диагностики коронавирусной инфекции. Пункт работает с 11:00 до 16:00 часов с понедельника по пятницу.

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России.

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